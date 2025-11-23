В Самухе задержан мужчина за жестокое обращение с животными
В Самухском районе в отношении мужчины, проявившего жестокость к животным, применены меры, предусмотренные законодательством.
Полицейские установили, что на видеокадрах, распространившихся ранее в социальных сетях, запечатлен житель Самуха В. Байрамгулиев. На записи видно, как он избивает животных кнутом.
Мужчина был задержан и доставлен в районное отделение полиции, где в отношении него приняли соответствующие меры.
По факту продолжается расследование.
Источник: Report
