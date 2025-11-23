 Euronews: Азербайджан углубляет сотрудничество с организацией D-8 | 1news.az | Новости
Euronews: Азербайджан углубляет сотрудничество с организацией D-8

First News Media17:30 - 23 / 11 / 2025
Euronews: Азербайджан углубляет сотрудничество с организацией D-8

Азербайджан углубляет сотрудничество с Организацией экономического сотрудничества D-8 в качестве полноправного члена.

Об этом говорится в статье Euronews о медиафоруме D-8, который впервые прошел в Баку.

Отмечается, что Азербайджан, как член D-8, играет роль координационной платформы для развивающихся стран с преимущественно мусульманским населением в глобальных экономических дискуссиях, выдвигает ряд инициатив для полной интеграции с блоком.

Авторы статьи напоминают, что на мероприятии было зачитано обращение президента Ильхама Алиева к участникам, в котором отмечалось, что одной из первоначальных задач медиафорума является формирование надежного сотрудничества между медиа-структурами членов D-8, создание беспристрастного, объективного и ответственного информационного пространства. Отмечается, что в рамках форума в Баку были достигнуты важные результаты, такие как создание Центр медиамастерства D-8 и разработка новых стратегий борьбы с дезинформацией.

По словам генсека D-8 Исиаки Абдулкадира Имама, данный форум является одним из первых крупных мероприятий, которое Азербайджан принимает после вступления в организацию в марте 2025 года. Также в статье подчеркивается важность инициативы генсека о создании Ассоциации вещания организации.

"Центр медиамастерства поможет усилить коллективный голос государств-членов D-8 в глобальном информационном пространстве, а также ускорит создание Ассоциации вещания", - цитирует Имама Euronews.

"Население стран-членов D-8 со стремительно развивающейся экономикой составляет более 1 миллиарда человек. Членство Азербайджана стало первым шагом к расширению организации с момента ее создания около 30 лет назад", - подчеркивает телеканал.

Источник: Report

