В пожаре в Ясамале погибла дочь известного адвоката
Одной из погибших во время вчерашнего пожара в многоэтажном жилом доме в Ясамале оказалась дочь известного адвоката.
Как сообщает E-huquq.az, Арзу Гамбарли, 2018 года рождения, погибшая в результате пожара, являлась дочерью члена Коллегии адвокатов Али Гамбарова.
Его вторая дочь, 2015 года рождения, а также супруга были госпитализированы с отравлением дымом.
Напомним, что в результате происшествия погибли три человека, более 20 были доставлены в больницу с диагнозом «отравление продуктами горения».
По факту возбуждено уголовное дело.
