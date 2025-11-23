В пожаре в Ясамале погибла дочь известного адвоката

Одной из погибших во время вчерашнего пожара в многоэтажном жилом доме в Ясамале оказалась дочь известного адвоката.

Как сообщает E-huquq.az, Арзу Гамбарли, 2018 года рождения, погибшая в результате пожара, являлась дочерью члена Коллегии адвокатов Али Гамбарова.

Его вторая дочь, 2015 года рождения, а также супруга были госпитализированы с отравлением дымом.

Напомним, что в результате происшествия погибли три человека, более 20 были доставлены в больницу с диагнозом «отравление продуктами горения».

По факту возбуждено уголовное дело.