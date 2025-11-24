 Ильхам Алиев направил обращение участникам форума солидарности НПО стран ОТГ | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Xроника

Ильхам Алиев направил обращение участникам форума солидарности НПО стран ОТГ

First News Media11:33 - Сегодня
Ильхам Алиев направил обращение участникам форума солидарности НПО стран ОТГ

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил обращение к участникам Форума солидарности неправительственных организаций стран-членов Организации тюркских государств.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Уважаемые участники форума!

Сердечно приветствую вас на Форуме солидарности неправительственных организаций стран-членов Организации тюркских государств.

Растущий потенциал тюркских государств и их усиливающиеся день ото дня позиции на глобальной арене диктуют необходимость выдвижения более амбициозных целей, наращивания совместных усилий, углубления сотрудничества во всех сферах и создания его гибких механизмов. Впервые проводимый Форум солидарности неправительственных организаций стран членов Организации тюркских государств является важным шагом в этом направлении.

Наши дружественные и братские народы, приверженные идеям мира, безопасности, стабильности, прогресса в регионе и мире, объединяют как крепкую семью общие этнические корни, история, язык, культура, традиции и ценности, что обусловливает выступление тюркских государств в качестве единого центра силы.

Азербайджан, как страна, председательствующая в настоящее время в Организации тюркских государств, стремится также к укреплению общественной коммуникации между институтами гражданского общества стран-членов. Проведение в эти дни в Баку заседания Совета президентов Обществ Красного Полумесяца стран-членов Организации тюркских государств, нынешний форум солидарности НПО и вслед за этим - заседания министров и высокопоставленных официальных лиц ОТГ, ответственных за медиа и информацию, демонстрирует масштабность и многогранность работы в этой сфере.

Сегодня тюркский мир переживает период своего подъема. Одержанная пять лет назад Победа в Карабахе является источником общей радости и гордости тюркских народов. Убежден, что реконструируемые в настоящее время Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические районы, предстоящее открытие Зангезурского коридора сыграют важную роль в развитии и укреплении сотрудничества между тюркскими государствами.

Азербайджан на двусторонней и многосторонней основе со странами-членами Организации тюркских государств готов объявлять совместные грантовые конкурсы для НПО в сфере истории, культуры, экологии, климатической политики и других областях, поддерживать проекты, укрепляющие взаимную коммуникацию.

Особую актуальность представляет также продолжение в соответствии с современными вызовами и при активном участии НПО работы, связанной с вопросами культурной интеграции тюркских народов. Она была начата Первым тюркологическим съездом, 100-летие которого будет отмечаться в 2026 году.

Совместная, скоординированная деятельность НПО тюркского мира в рамках ООН и других международных институтов, их объединение на единой платформе могут внести большой вклад в нашу общую работу и достижение наших общих целей.

Уверен, что сотрудничество, которое вы наладите во время форума, послужит дальнейшему укреплению солидарности, единства в тюркском мире и отношений между нашими странами.

Еще раз приветствую вас в Азербайджане, желаю успехов в работе форума.

Поделиться:
303

Актуально

Точка зрения

Азербайджано-армянский диалог в Баку: мнения участников

Общество

«Точный ответ станет известен по итогам следствия»: «Azəriqaz» прокомментировал ...

Политика

Баку поздравил Турцию с избранием страной-хозяйкой COP31, а Австралию - президентом ...

Общество

Арзу Алиева поделилась публикацией в связи с посещением семьи Панджали Теймурова ...

Xроника

Ильхам Алиев направил обращение участникам форума солидарности НПО стран ОТГ

Отмечающий юбилей поэт Вахид Азиз награжден орденом «Шараф»

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии предприятия по производству лекарственных препаратов - ФОТО

В СГБ Азербайджана создается Централизованная информационная и цифровая аналитическая система - УКАЗ

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Отмечающий юбилей поэт Вахид Азиз награжден орденом «Шараф»

Утверждено соглашение о сотрудничестве в области безопасности с Вьетнамом

Президент утвердил Типовое положение о центральных органах исполнительной власти

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии предприятия по производству лекарственных препаратов - ФОТО

Последние новости

​​​​​​​Жена Брюса Уиллиса подготовила план на случай его смерти: Мозг актера будет пожертвован ученым

Сегодня, 17:10

Министр обороны Армении об избавлении от «рисковых кадров» в ВС страны

Сегодня, 17:03

В Баку горит квартира в многоэтажке - ВИДЕО

Сегодня, 17:00

«Подвал незаконно продали»: из аудиозаписи Самира Мамедова, погибшего при пожаре на Ясамале

Сегодня, 16:53

Путин сказал Эрдогану, что план США может стать основой урегулирования

Сегодня, 16:48

НАТО проводит масштабные учения в Балтийском море

Сегодня, 16:42

Министр обороны Армении вновь пригласил оппозиционных депутатов осмотреть новую технику

Сегодня, 16:37

Диляра Алиева стала главной героиней нового номера шведского Harper’s Bazaar - ФОТО

Сегодня, 16:32

В Баку задержан таксист-наркокурьер - ВИДЕО

Сегодня, 16:20

В Баку состоится концерт «Незабываемый Маэстро», посвящённый 85-летию Вагифа Мустафазаде - при генеральном спонсорстве High Park Residence

Сегодня, 16:15

BakuBus прокомментировали причину конфликта между водителем и пассажиром - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:03

Иранский футболист Сохрабян отстранен клубом из-за видео в соцсети

Сегодня, 15:58

Трамп ожидает в процессе урегулирования в Украине «что-то хорошее»

Сегодня, 15:55

В Хырдалане выявлен контрафактный алкоголь - ФОТО

Сегодня, 15:50

«Точный ответ станет известен по итогам следствия»: «Azəriqaz» прокомментировал обвинения

Сегодня, 15:30

Зеленский заявил о «критическом моменте» в переговорах с США по урегулированию

Сегодня, 15:22

Армянский НПОшник: Выступающий против армяно-азербайджанского урегулирования – негодяй

Сегодня, 15:05

В Баку произошло ДТП с участием нескольких автомобилей - ВИДЕО

Сегодня, 15:00

УМК обратилось к желающим совершить хадж

Сегодня, 14:40

Эрдоган назвал условие для устойчивого решения конфликта в Украине

Сегодня, 14:25
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30