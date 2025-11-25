Азербайджан и Казахстан расширяют сотрудничество в железнодорожной сфере

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) и ЗАО "Национальной компании "Казахстанские железные дороги" провели обмен мнениями о возможностях перевалки продукции казахстанского производства в порту в Баку и ее последующей транспортировки по железной дороге в порты Грузии или по ж/д Баку-Тбилиси-Карс в Турцию и на мировые рынки.

Об этом говорится в сообщении АЖД.

Стороны на встрече отметили, что это будет способствовать более эффективному управлению грузопотоками и снижению нагрузки на альтернативные маршруты.

"На встрече обсуждалось дальнейшее расширение сотрудничества между двумя странами, особенно в сфере транспорта, в частности, в железнодорожной сфере. Кроме этого состоялся обмен мнениями по работе, которую проводят Азербайджан и Казахстан в рамках транспортного коридора "Восток-Запад", по эффективной и безопасной организации международных грузоперевозок, а также укрепление сотрудничества Бакинского международного морского порта с портами Казахстана", - подчеркивается в информации.