АЖД: для устойчивого Среднего коридора важна более сильная региональная координация

Заместитель председателя ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД; входит в группу компаний AZCON Holding) Ариф Агаев принял участие в Региональном железнодорожном семинаре, организованном Всемирным банком в Вене.

Как сообщили 1news.az в АЖД, выступая на состоявшейся в рамках семинара сессии «Видение стран: перспективы и вызовы для железных дорог в современных геополитических условиях», Ариф Агаев проинформировал участников о позиции Азербайджана в вопросах регионального сообщения, растущем потенциале Среднего коридора, осуществляющихся местных крупных проектах и стратегическом видении АЖД на фоне текущей геополитической картины.

По словам заместителя председателя АЖД, укрепляется роль Азербайджана в качестве важного транзитного узла Евразии, расположенного на пересечении транспортных коридоров Восток–Запад и Север–Юг. Он отметил, что для устойчивого Среднего коридора важна более сильная региональная координация, и в современных геополитических условиях в целях координированной, устойчивой и цифровой организации связей расширяется сотрудничество в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута и Международной ассоциации «Евразийский транспортный маршрут», ускоряется электронный документооборот и интеграция данных с Казахстаном и Китаем.

Было отмечено, что в последние годы АЖД провела капитальные работы для повышения транзитной пропускной способности на участке Среднего коридора, проходящем через Азербайджан, в частности, благодаря применению цифровых решений сократились сроки транзита. В результате этого в 2025 году, приняв 392 блок-поезда в направлении Восток-Запад, соответствующий показатель 2024 года был превышен на 37%. В том же 2025 году контейнерооборот в Бакинском порту побил рекорд, превысив 100 тысяч TEU.

Также было подчеркнуто, что работы по увеличению пропускной способности коридоров, расширению годового объема перевалки грузов Бакинского порта до 260 тысяч TEU и совершенствованию пограничных процедур продолжаются.