В ресторанах и домах торжеств пройдут рейды - ВИДЕО

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана проведёт рейды в заведениях общественного питания, включая рестораны и дома торжеств.

Об этом предупредили в агентстве.

Отмечается, что к употреблению должны предлагаться только те мясные продукты, которые поступили из официально зарегистрированных пунктов забоя животных, находящихся под ветеринарным контролем, и сопровождаются ветеринарными документами.

В отношении заведений общественного питания, не соблюдающих требования, особенно ресторанов и банкетных залов, будут приняты соответствующие меры в рамках законодательства.