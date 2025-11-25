Стармер: Зеленский согласился с большинством пунктов плана Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский принял большую часть пунктов плана администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в Украине.

Как передает ТАСС, об этом сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе видеозвонка с лидерами стран коалиции желающих.

"Я думаю, что мы двигаемся в положительном направлении. Есть свидетельства того, что большая часть текста может быть принята, как заявил [в разговоре со мной] Владимир [Зеленский]", - сказал глава британского правительства. Его речь была частично показана в эфире телеканала Sky News.

Стармер отметил, что Украина "предложила конструктивные правки" к первоначальному черновому варианту плана Трампа. Британский премьер заявил, что, по мнению коалиции желающих, любое мирное соглашение должно базироваться на следующих принципах: суверенитет Украины должен быть обеспечен, Украина должна иметь возможность защитить себя в будущем, а вопросы, касающиеся Украины и ее будущего, должны определяться самой Украиной. Он подчеркнул, что европейские страны продолжат "поддерживать переговоры" между Вашингтоном и Киевом.

В ходе видеоконференции рядом со Стармером сидели глава МИД Великобритании Иветт Купер, министр обороны Джон Хили и начальник штаба обороны королевских ВС главный маршал авиации Ричард Найтон.

Ранее телеканал ABC News сообщил со ссылкой на неназванного американского чиновника, что Украина договорилась с США об условиях потенциального мирного соглашения по украинскому конфликту, некоторые детали плана еще предстоит уладить.