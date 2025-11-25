В Баку состоится первая встреча министров труда государств-членов ОТГ

5 декабря в Баку состоится первая встреча министров труда, занятости и социальной защиты государств-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

Об этом сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Отмечается, что в мероприятии ожидается участие руководителей ведомств труда, занятости и социальной защиты государств-членов организации (Азербайджан, Турция, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан) и стран-наблюдателей (Турецкая Республика Северного Кипра, Венгрия, Туркменистан), а также должностных лиц ОТГ.

По итогам встречи, которая послужит дальнейшему расширению сотрудничества в области труда и социальной защиты между странами-членами и странами-наблюдателями организации, будет подписана Совместная декларация.