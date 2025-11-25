Делегации России и Украины начали переговоры в Абу-Даби - СМИ

Представители России проводят в Абу-Даби прямые незапланированные переговоры с украинской делегацией, которую возглавляет руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, пишет Reuters.

По данным источников, встреча не была заранее объявлена и проходит в закрытом формате. Переговоры рассматриваются как отдельный трек параллельно другим дипломатическим инициативам, связанным с попытками урегулирования российско-украинского конфликта.

О содержании обсуждений и возможных договоренностях пока не сообщается. Официальные структуры обеих сторон сохраняют режим информационного молчания.