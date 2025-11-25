Юношеская лига УЕФА: «Карабах» проиграл «Наполи» - ОБНОВЛЕНО

Юношеская команда U-19 азербайджанского клуба «Карабах» провела в Италии очередной поединок в рамках 5-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА.

Команда уступила сверстникам из «Наполи» со счетом 0:2.

После четырех поражений подряд U-19 «Карабах» занимает последнее, 36-е место на этом этапе турнира.

Отметим, что матч был приостановлен на 61-й минуте из-за сильного дождя, а примерно через 30 минут игра была возобновлена.

19:57

Возобновлен матч V тура между командами U-19 «Наполи» и «Карабаха» общего этапа Юношеской лиги УЕФА.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в агдамском клубе, встреча, которая была остановлена на 61-й минуте из-за сильного дождя, продолжается.

Отметим, что сегодня основные команды «Наполи» и «Карабаха» встретятся друг с другом в рамках общего этапа Лиге чемпионов УЕФА. Этот матч начнется по бакинскому времени в 00:00.

19.29

В матче V тура между командами U-19 «Наполи» и «Карабаха», проходящем в общем этапе Юношеской лиги УЕФА, возникла вынужденная пауза.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в агдамском клубе, встреча была остановлена на 61-й минуте из-за сильного дождя. Так как газон стадиона «Джузеппе Пикколо», на котором проводится матч, является искусственным, продолжение игры оказалось невозможным.

Команды отправились в раздевалки и ожидают решения судьи. В настоящий момент счет в пользу «Наполи» - 1:0.

Отметим, что сегодня основные команды «Наполи» и «Карабаха» встретятся друг с другом в общем этапе Лиге чемпионов. Этот матч начнется по бакинскому времени в 00:00.