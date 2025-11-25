Трамп: Договоренности по урегулированию украинского конфликта очень близки

Президент США Дональд Трамп заявил, что договоренности по урегулированию украинского конфликта очень близки, пишет ТАСС.

«Это нелегко. Но, не знаю, я думаю, что нам это удастся», — сказал он, имея в виду урегулирование конфликта.

«Я думаю, мы очень близки к сделке. Мы узнаем. Я думал, что это удастся сделать быстрее», — добавил Трамп, выступая во время проведения в Белом доме традиционной символической церемонии помилования двух индеек в преддверии Дня благодарения, который в США отмечают в этом году 27 ноября.