Новый отчет о смерти четырех человек в турецком отеле: в образцах пищи, которую употребляла семья Бёджек, не обнаружено вредных веществ

Как сообщал 1news.az, в гостинице Harbour Suites Old City в туристическом районе Фатих Стамбула 9 ноября остановилась семья Бёджек из ФРГ, трое членов которой - мать и двое детей в возрасте трех и шести лет, умерли в больнице, предположительно, от отравления фаршированными мидиями и картофелем, которые они ели в одном из кафе в районе Бешикташ. Позже скончался также проходивший лечение в реанимации отец семейства Сервет Бёджек.

По факту происшествия прокуратура Стамбула возбудила уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". В рамках расследования дела задержаны семь человек, четверо из которых - представители заведений общепита, которые посещали иностранцы. Под стражу взяты также сотрудник отеля и двое работников компании, которые проводили в нем дезинсекцию.

В прокуратуру поступил отчёт по образцам еды, взятым из продуктов, которые ела семья Бёджек, сообщает Milliyet.

Отмечается, что в тот день, когда члены семьи почувствовали себя плохо и были доставлены в больницу, сотрудники Областного управления сельского хозяйства взяли образцы еды и напитков из всех ресторанов, где они ели. Было проверено, содержалось ли в этих образцах какое-либо вещество, которое могло бы вызвать отравление. Отчёт по результатам проверки, проведённой Областным управлением сельского хозяйства, был передан в Главную прокуратуру Стамбула, ведущую расследование.

В подготовленном отчёте отмечается, что в образцах еды, которую употребляла семья, не было выявлено никаких негативных или вредных веществ.

Кроме того, после проведения исследований тел матери и двух детей в Институте судебной медицины был подготовлен и завершён предварительный отчёт.

В отчёте указывается, что при вскрытии, проведённом 13 ноября в отношении детей - Кадира Мухаммеда Бёджек и Масал Бёджек - и 14 ноября в отношении матери Чигдем Бёджек, при внешнем осмотре не обнаружено травматических повреждений, которые могли бы стать причиной смерти.

Причиной смерти матери и двух детей, согласно отчёту, считается в первую очередь химическое отравление веществом, присутствовавшим в помещениях гостиницы, где они проживали. Менее вероятной причиной указано пищевое отравление, вызванное употреблёнными ими продуктами.

В отчёте также отмечается, что отель, где проживала семья, 11 ноября обработали средствами против насекомых и вредителей. Согласно устной информации, полученной от группы осмотра места происшествия, номер, в котором остановилась семья (201), находился сразу над номером 101, где проводилась обработка, и у него не было системы вентиляции. Кроме того, 15 ноября из того же отеля двое иностранных граждан из того же отеля также обратились в больницу с аналогичными симптомами.

