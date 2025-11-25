 Фонд «Nargis» сделал заявление о пожаре на благотворительной ярмарке «Холодные руки, Тёплое сердце» | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Фонд «Nargis» сделал заявление о пожаре на благотворительной ярмарке «Холодные руки, Тёплое сердце»

First News Media21:35 - 25 / 11 / 2025
Фонд «Nargis» сделал заявление о пожаре на благотворительной ярмарке «Холодные руки, Тёплое сердце»

Фонд «Nargis» опубликовал заявление в связи с пожаром, произошедшим 25 ноября на благотворительной ярмарке «Холодные руки, Тёплое сердце».

В заявлении тмечается, что согласно предварительным результатам расследования, инцидент начался из-за воспламенения высохших масляных остатков, что привело к локальному возгоранию. Работник, пытаясь устранить ситуацию, вылил воду на горячий жир, в результате чего пламя усилилось и переросло в открытый пожар.

Благодаря оперативному вмешательству групп безопасности и технического контроля огонь был полностью ликвидирован в течение 15 минут. Возгорание не распространилось на другие павильоны, угрозы для остальных частей ярмарки не возникло. Пострадавших нет.

Во время происшествия сотрудники круглосуточной команды безопасности использовали огнетушители, параллельно на место были привлечены сотрудники Государственной службы противопожарной охраны. Эвакуация посетителей была проведена быстро и безопасно.

Фонд сообщил, что расследование продолжается. После его завершения общественности предоставят дополнительную информацию, включая уточнения по графику работы ярмарки.

Также подчеркивается, что все объекты ярмарки оснащены согласно техническим нормам, а команда безопасности работает в круглосуточном режиме.


Поделиться:
1950

Актуально

Футбол

Лига чемпионов УЕФА: «Карабах» проиграл «Наполи» со счётом 0:2 - ОБНОВЛЕНО

Общество

В Баку мать бросила новорождённого ребёнка в море - ОБНОВЛЕНО

Политика

Создана Платформа НПО стран-членов ОТГ

В мире

Трамп: Договоренности по урегулированию украинского конфликта очень близки

Общество

В Баку мать бросила новорождённого ребёнка в море - ОБНОВЛЕНО

В Баку таксист нарушил порядок и разбил чужие автомобили - ВИДЕО

Фонд «Nargis» сделал заявление о пожаре на благотворительной ярмарке «Холодные руки, Тёплое сердце»

В ресторанах и домах торжеств пройдут рейды - ВИДЕО

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

«Пациенты доходили до грани самоубийства»: Caspian Hospital рассказал, почему расторг договор с Айтен Сафаровой

Охранник Lake Hotel раскрыл детали трагедии с гибелью четырёх официантов

После ринопластики 34-летняя женщина оказалась парализованной: семья требует расследования - ВИДЕО

Владелец объекта в Ясамале отрицает свою вину, жильцы заявляют, что он лжет - ВИДЕО

Последние новости

Лига чемпионов УЕФА: «Карабах» проиграл «Наполи» со счётом 0:2 - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 01:54

В Баку мать бросила новорождённого ребёнка в море - ОБНОВЛЕНО

25 / 11 / 2025, 23:57

Эрдоган выразил надежду, что прямые переговоры между РФ и Украиной пройдут в Стамбуле

25 / 11 / 2025, 23:40

Глава МИД Азербайджана посетил Ватиканскую апостольскую библиотеку

25 / 11 / 2025, 23:22

Стармер: Зеленский согласился с большинством пунктов плана Трампа

25 / 11 / 2025, 23:10

В Баку таксист нарушил порядок и разбил чужие автомобили - ВИДЕО

25 / 11 / 2025, 22:50

Создана Платформа НПО стран-членов ОТГ

25 / 11 / 2025, 22:30

Стала известна причина смерти семьи Бёджек в стамбульском отеле

25 / 11 / 2025, 22:08

Трамп: Договоренности по урегулированию украинского конфликта очень близки

25 / 11 / 2025, 21:51

Фонд «Nargis» сделал заявление о пожаре на благотворительной ярмарке «Холодные руки, Тёплое сердце»

25 / 11 / 2025, 21:35

Заур Ахундов покинул Исполком АФФА

25 / 11 / 2025, 21:14

Состоялось очередное заседание Исполнительного комитета АФФА - ФОТО

25 / 11 / 2025, 21:02

Юношеская лига УЕФА: «Карабах» проиграл «Наполи» - ОБНОВЛЕНО

25 / 11 / 2025, 20:44

Обсуждены вопросы укрепления азербайджано-пакистанского экономического сотрудничества

25 / 11 / 2025, 20:38

В ресторанах и домах торжеств пройдут рейды - ВИДЕО

25 / 11 / 2025, 20:19

Вынесен приговор лицам, обвиняемым в финансировании терроризма

25 / 11 / 2025, 20:00

День города Кяльбаджар отметили концертной программой и фейерверком - ВИДЕО

25 / 11 / 2025, 19:45

Делегации России и Украины начали переговоры в Абу-Даби - СМИ

25 / 11 / 2025, 19:32

На площади Фонтанов произошел пожар - ВИДЕО

25 / 11 / 2025, 19:09

В Баку состоится первая встреча министров труда государств-членов ОТГ

25 / 11 / 2025, 19:00
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30