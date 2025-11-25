Фонд «Nargis» сделал заявление о пожаре на благотворительной ярмарке «Холодные руки, Тёплое сердце»

Фонд «Nargis» опубликовал заявление в связи с пожаром, произошедшим 25 ноября на благотворительной ярмарке «Холодные руки, Тёплое сердце».

В заявлении тмечается, что согласно предварительным результатам расследования, инцидент начался из-за воспламенения высохших масляных остатков, что привело к локальному возгоранию. Работник, пытаясь устранить ситуацию, вылил воду на горячий жир, в результате чего пламя усилилось и переросло в открытый пожар.

Благодаря оперативному вмешательству групп безопасности и технического контроля огонь был полностью ликвидирован в течение 15 минут. Возгорание не распространилось на другие павильоны, угрозы для остальных частей ярмарки не возникло. Пострадавших нет.

Во время происшествия сотрудники круглосуточной команды безопасности использовали огнетушители, параллельно на место были привлечены сотрудники Государственной службы противопожарной охраны. Эвакуация посетителей была проведена быстро и безопасно.

Фонд сообщил, что расследование продолжается. После его завершения общественности предоставят дополнительную информацию, включая уточнения по графику работы ярмарки.

Также подчеркивается, что все объекты ярмарки оснащены согласно техническим нормам, а команда безопасности работает в круглосуточном режиме.



