Зеленский утвердил состав делегации Украины на переговорах с США по мирному плану

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о формировании состава делегации на переговорах с США и «другими международными партнерами» Киева, а также «представителями РФ по достижению справедливого и устойчивого мира».

Согласно документу, в украинскую делегацию войдут девять человек, ее возглавит руководитель офиса президента Андрей Ермак.

Также в составе: секретарь Совета национальной безопасности и обороны СНБО Рустем Умеров, начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов, глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, руководитель украинской Службы внешней разведки Олег Иващенко, первый замглавы МИД Сергей Кислица, первый замсекретаря СНБО Евгений Острянский, замглавы Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Поклад и советник руководителя офиса президента Александр Бевз.

Источник: Коммерсант