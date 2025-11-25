Состоялось очередное заседание Исполнительного комитета АФФА - ФОТО

25 ноября 2025 года в административном здании SOCAR прошло очередное заседание Исполнительного комитета АФФА.

Президент АФФА Ровшан Наджаф проинформировал о повестке дня заседания.

Затем были обсуждены вопросы, включенные в повестку. В первую очередь был заслушан отчет главного тренера сборной Азербайджана Айхана Аббасова о последних матчах национальной сборной в рамках отборочного этапа чемпионата мира.

Подробно обсуждалось выступление сборной, а также обмен мнениями относительно предстоящих матчей.

Далее исполнительный вице-президент АФФА Сархан Гаджиев рассказал о подготовке к чемпионату мира FIFA U-20 2027 года, который совместно примут Узбекистан и Азербайджан. Были обсуждены предстоящие работы и планы по подготовке.

После этого генеральный секретарь АФФА Джахангир Фараджуллаев предоставил общую информацию о судействе. Его доклад был заслушан, рассмотрено текущее состояние в области судейства, а также одобрены ряд структурных изменений.

Согласно изменениям, Франк Де Блекер, председатель Комитета судей, с этого момента будет исполнять обязанности советника генерального секретаря по международному судейству и обучению судей.

Кандидатура Рагима Гасанова на должность председателя Комитета судей была выдвинута и единогласно утверждена членами Исполнительного комитета.

Кроме того, была принята просьба Заура Ахундова о выходе из состава Исполнительного комитета АФФА по собственному желанию.

Были утверждены новые кандидаты на вакантные места в Дисциплинарном комитете АФФА — Зумруд Агаева и Мурад Мамедов.

Также были утверждены правила лицензирования на сезон 2026/2027 годов.