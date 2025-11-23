Часы утонувшей на «Титанике» семейной пары продали на аукционе за $2,33 млн

Часы семейной пары, утонувшей во время крушения пассажирского лайнера "Титаник" в 1912 году, ушли с молотка за рекордные £1,78 млн ($2,33 млн).

Об этом свидетельствуют результаты торгов, которые провел аукционный дом "Генри Олдридж энд сан" (Henry Aldridge and Son) в городе Дивайзес в английском графстве Уилтшир.

Золотые карманные часы фирмы Jules Jurgensen принадлежали германо-американскому предпринимателю Исидору Штраусу, совладельцу крупнейшей американской сети универмагов Macy's. Он путешествовал на лайнере со своей супругой Идой. После того, как "Титаник" столкнулся с айсбергом и начал тонуть, Штраус отказался занять место в шлюпке, решив разделить судьбу других людей на судне. Ида также отказалась спастись, решив погибнуть вместе супругом, замужем за которым она была 41 год. Место в шлюпке Штраусы отдали своей горничной.

История последних минут жизни Исидора и Иды Штраус вошла в фильм "Титаник" 1997 года Джеймса Кэмерона. Они изображены сидящими вместе в каюте, которую заполняет вода.

Тело Исидора Штрауса было найдено поисковой командой вместе с вещами, которые были при нем, включая часы. В итоге они были переданы его наследникам. Тело Иды не нашли.

Источник: ТАСС