Глава МИД Азербайджана посетил Ватиканскую апостольскую библиотеку
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов посетил Ватиканскую апостольскую библиотеку в рамках официального визита в Святой Престол.
Об этом глава МИД поделился в публикации в своем аккаунте в соцсети Х.
"Эта уникальная сокровищница истории человечества напоминает нам о силе диалога, сохраняемой в рукописях и текстах на протяжении веков. Азербайджан, обладающий богатой традицией мультикультурализма, гордится продвижением такого межкультурного обмена, ведущего к более глубокому взаимопониманию во имя нашего общего будущего", - отметил Дж. Байрамов.
