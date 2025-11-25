Стала известна причина смерти семьи Бёджек в стамбульском отеле

Судебно-медицинская экспертиза представила следствию окончательное заключение по поводу трагической смерти семьи Бёджек в Стамбуле, сообщают турецкие СМИ.

Согласно информации, экспертиза выявила доказательства того, что члены семьи умерли в результате отравления токсичным газом фосфин. Отмечается, что фосфин образуется при использовании химического вещества под названием «алюминий фосфид». В ходе расследования было установлено, что во время дезинфекции, проводимой в гостинице, использовалось именно это вещество.

Напомним, что 9 ноября в гостинице Harbour Suites Old City в туристическом районе Фатих Стамбула остановилась семья Бёджек из ФРГ, трое членов которой - мать и двое детей в возрасте трех и шести лет, умерли в больнице. Позже скончался также проходивший лечение в реанимации отец семейства Сервет Бёджек.

