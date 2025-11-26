Помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев встретился с послом Нидерландов Марианн Де Йонг

Соответствующая публикация размещена на странице посольства Нидерландов в Азербайджане в сети X.

На встрече были обсуждены вопросы региональной повестки, а также темы политико-экономического сотрудничества с Европейским союзом.

Одновременно был проведён обмен мнениями по укреплению двусторонних отношений между Азербайджаном и Нидерландами.