Россия, Азербайджан и Иран подготовили меморандум по тарифам на западном маршруте МТК «Север-Юг»

Россия совместно с Азербайджаном и Ираном подготовила меморандум о формировании конкурентоспособных сквозных тарифных ставок по западному маршруту международного транспортного коридора (МТК) «Север–Юг».

Об этом заявил генеральный директор - председатель правления ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров на 83-м заседании Совета по железнодорожному транспорту государств-участников СНГ.

«Совместно с азербайджанскими и иранскими железными дорогами мы подготовили меморандум по формированию конкурентоспособных сквозных ставок по западному маршруту МТК «Север–Юг». Это важный шаг для развития международной логистики и повышения эффективности перевозок по всему коридору», - сказал Белозёров.

По его словам, работа по развитию тарифной, цифровой и инфраструктурной кооперации вдоль коридора «Север–Юг» будет продолжена совместно со всеми заинтересованными железнодорожными администрациями СНГ.

«Для увеличения объемов перевозок, включая неконтейнерные грузы, реализуется план совместных действий между ОАО РЖД и Азербайджанскими железными дорогами. В этом году мы подписали соглашения об электронном обмене данными при оформлении перевозок. Это позволяет заменить бумажные технологии современными электронными накладными и другими документами. Аналогичная работа начата и с Ираном», - отметил он.

По словам Белозёрова, по восточной ветке МТК «Север-Юг» (связывает Россию и Индию через страны Центральной Азии - Казахстан, Узбекистан и Туркменистан - ред.) уже подписан меморандум о двустороннем электронном обмене данными о состоянии и дислокации подвижного состава через туркмено-иранские железнодорожные пункты пропуска: «Рост грузоперевозок по этому направлению за январь–октябрь составил более чем в два раза».

Источник: Report