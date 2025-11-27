Путин назвал ложью заявления о планах РФ напасть на Европу

Россия готова зафиксировать "как угодно" положение о том, что не намерена нападать на европейские страны.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.

"Тем не менее если это раскручено общественным сознанием, если они (Запад - прим. ТАСС) напугали своих граждан и те хотят услышать, что мы не собираемся и у нас нет никаких агрессивных планов в отношении Европы, пожалуйста: мы готовы это зафиксировать как угодно", - сказал глава российского государства.

Источник: ТАСС