Путин: План США по Украине может быть положен в основу будущих договоренностей

Президент РФ Владимир Путин заявил, что обсуждавшийся в прессе «план США по Украине» не представлял собой полноценный проект соглашения.

По его словам, это был лишь перечень вопросов, предложенных для обсуждения.

«Россия в целом согласна, что перечень пунктов США по Украине может быть положен в основу будущих договоренностей», - заявил Путин, отвечая на вопросы журналистов.

Он отметил, что после женевских переговоров Украина и США разделили 28 пунктов документа на четыре блока и передали их Москве. «В целом мы согласны, что это может быть положено в основу будущих договорённостей», — сказал он, передает ТАСС.

Путин добавил, что на следующей неделе американская делегация должна приехать в Москву для дальнейших консультаций.

Путин также заявил, что Россия прекратит боевые действия только в случае ухода украинских войск с занимаемых территорий.