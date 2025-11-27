 Ильхам Алиев принял участие в открытии завода минеральной каменной ваты AZWOOL - ФОТО | 1news.az | Новости
First News Media12:48 - Сегодня
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии завода по производству минеральной каменной ваты AZWOOL компании «Матанат-А» в Гарадагском районе Баку.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, министр экономики Микаил Джаббаров и председатель Наблюдательного совета компании «Матанат-А» Эльхан Баширов проинформировали главу государства о деятельности завода.

Сначала Президенту Ильхаму Алиеву была предоставлена информация о компании «Матанат-А», основанной в 2000 году. В компанию, которая на протяжении 25 лет функционирует в секторе производства строительных материалов, входят заводы по производству сухих строительных смесей «Матанат-А», по производству гипсокартона и изделий на основе гипса AĞDAĞ, по производству извести, оборудования и станков AZERLİME и машиностроительный завод ELBERG. В общей сложности на предприятиях компании создано около 1000 рабочих мест.

Завод по производству минеральной ваты AZWOOL располагается на территории площадью 10 гектаров. На предприятии установлено современное оборудование производства США, Германии и Турции. Годовая производственная мощность завода составляет 1,5 миллиона кубометров минеральной каменной ваты. Продукция производится в основном из местного сырья.

Инвестиционная стоимость завода по производству минеральной каменной ваты составляет 43 миллиона манатов. Фонд развития предпринимательства Азербайджана при Министерстве экономики выделил на реализацию проекта льготный кредит в размере 10 миллионов манатов. Кроме того, на основании документа о поощрении инвестиций предприятию предоставлены льготы на сумму около 4 миллионов манатов при импорте техники, технологического оборудования и установок. На заводе создано 180 рабочих мест.

Экологически чистая минеральная каменная вата, используемая в строительном секторе, не только обеспечивает тепло- и звукоизоляцию, но и позволяет экономить энергию. Минеральная каменная вата – один из местных продуктов, обладающих конкурентными преимуществами. Она пользуется большим спросом на внутреннем и внешнем рынках. Открытие завода будет способствовать развитию местного производства, удовлетворению потребностей внутреннего рынка и повышению конкурентоспособности азербайджанской продукции на внешнем рынке. Предприятие обеспечит потребности нашей страны в минеральной каменной вате, значительно снизив зависимость от импорта. Производимая здесь продукция также будет экспортироваться в Грузию, страны СНГ и Ближнего Востока.

Президент Ильхам Алиев также ознакомился с продукцией, производимой на предприятиях компании «Матанат-А». Было сообщено, что на заводах компании выпускается свыше 3 тыс. наименований продукции под более чем 200 торговыми марками. Помимо удовлетворения внутреннего спроса, продукция экспортируется в Казахстан, Грузию, Ирак, Украину, Узбекистан и другие зарубежные страны под брендом Made in Azerbaijan.

Глава государства ввел завод в действие.

Отметим, что благодаря проводимой под руководством Президента Ильхама Алиева работе по диверсификации и развитию ненефтяного сектора в нашей стране создаются новые производственные участки. Все это также вносит большой вклад в открытие новых рабочих мест и повышение занятости населения.

