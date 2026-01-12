Агентству развития медиа Азербайджана исполнилось пять лет

12 января 2021 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ «Об углублении реформ в сфере медиа в Азербайджанской Республике», по которому было создано Агентство развития медиа Азербайджана (MEDİA).

Сегодня, 12 января 2026 года, MEDIA исполнилось 5 лет.

Агентство, являясь юридическим лицом публичного права, поддерживает развитие азербайджанских медиа, организует подготовку и повышение квалификации специалистов, стимулирует деятельность СМИ и информационных агентств, а также внедряет современные информационно-коммуникационные технологии и инновации в медийной сфере.

Коллектив 1news.az поздравляет MEDİA c пятилетием и желает процветания и успешного развития!

