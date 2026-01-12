Ильхам Алиев провел совещание по Госпрограмме развития систем водоснабжения Баку и Абшерона на 2026–2035 годы
12 января под председательством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева состоялось совещание, посвященное Государственной программе по совершенствованию систем водоснабжения, сточных и дождевых вод в городе Баку и на Абшеронском полуострове на 2026-2035 годы.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на совещании выступил глава государства.
Затем заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев и председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана (ГАВР) Заур Микаилов проинформировали Президента Ильхама Алиева о выполненных и запланированных работах.
