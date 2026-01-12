В Гяндже скончался студент: Начато расследование

Утром 12 января, находясь в Гянджинском государственном профессиональном учебном центре по промышленности и технологиям, студент Роял Байрамов внезапно почувствовал себя плохо, потерял сознание и упал.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Государственное агентство профессионального образования.

Отмечается, что инцидент был немедленно зафиксирован, и пострадавший был доставлен в больницу бригадой скорой помощи, но несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти его жизнь не удалось.

По факту происшествия соответствующими государственными органами проводится расследование - подробности будут обнародованы по результатам расследования.

«Выражаем глубокие соболезнования семье и близким покойного», - говорится в сообщении Госагентства.