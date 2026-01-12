Как получить купчую на дома, построенные на земельных участках с муниципальными документами?

На постройки, возведенные на земельных участках с муниципальными документами, можно будет получить купчую.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Xəzər Xəbər, эксперты по вопросам имущества полагают, что в Баку и на Абшеронском полуострове насчитывается примерно 300–500 тысяч недокументированных домов. В основном это жилье, в свое время построенное на землях муниципалитетов или участках нежилого назначения.

Эксперт Рамиль Османлы отмечает, что легализация недокументированных домов - процесс многоэтапный. Его специфика во многом зависит от юридического статуса земельного участка. По словам эксперта, в ряде случаев возникает необходимость повторного выкупа земли у муниципалитета, что влечет за собой дополнительные финансовые обязательства.

Специалист добавляет, что на практике эта сумма иногда может достигать 3500–4000 манатов. Однако если с юридической точки зрения к земельному участку претензий нет и речь идет лишь о первичной регистрации самовольной постройки, расходы заметно снижаются. В этом случае основные платежи связаны с получением технического паспорта и выписки.

Здесь госпошлина и плата за услуги по выдаче выписки в среднем составляют до 200 манатов, а оформление техпаспорта обходится в 200–300 манатов. Эксперт подчеркивает, что итоговая сумма зависит от площади объекта, но в целом расходы варьируются в пределах 500–1000 манатов.