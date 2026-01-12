Экспортная цена газа в бюджете Азербайджана на 2026 год увеличена в 1,8 раза

При формировании проекта сводного и государственного бюджетов Азербайджана на 2026 год расчетная цена природного газа была принята на уровне $440 за 1 000 кубометров.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты к проекту бюджета Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) на 2026 год.

Согласно документу, указанная цена была определена на основе информации, представленной компанией BP. По сравнению с 2025 годом показатель увеличился на $198, что составляет рост на 81,8%.

В то же время бюджетная цена азербайджанской нефти марки Azeri Light, как и было объявлено ранее, снижена на $5 - с $70 до $65 за баррель.