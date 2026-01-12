Трамп: Вся оборона Гренландии - «две собачьи упряжки»

"Основа гренландской системы обороны – две собачьи упряжки. Вы знаете об этом? Вы знаете, что это за защита? Две собачьи упряжки. При этом вокруг русские и китайские крейсера и подлодки, повсюду. Мы этого не допустим", – заявил Трамп, общаясь с журналистами на борту самолета.

Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия — автономия в составе Дании — должна присоединиться к США. Вопрос независимости острова стал одной из ключевых тем на выборах в парламент Гренландии в марте этого года. Опросы общественного мнения показывают, что большинство гренландцев не хотели бы этого.

Источник: РИА Новости