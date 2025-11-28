Хикмет Гаджиев встретился с представителями стран-членов НАТО
Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев встретился в Брюсселе с представителями стран-членов Североатлантического совета НАТО.
Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на представительство Азербайджана в НАТО.
Во встрече приняли участие представители Турции, Словакии, Германии, Канады, Дании, Болгарии, Латвии, Люксембурга, Великобритании, Румынии, Литвы, Бельгии, Польши, Франции, Эстонии, Италии, Швеции и Финляндии, а также помощник генсека НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Борис Руге.
Стороны провели обширное обсуждение широкого круга вопросов, включая успешное партнерство Азербайджан–НАТО и перспективы сотрудничества, вклад Азербайджана в деятельность Альянса, включая обеспечение энергетической безопасности Европы, а также вопросы региональной безопасности и повестки дня по мирному урегулированию между Азербайджаном и Арменией.
Within the framework of the visit to Brussels, @HikmetHajiyev, Assistant of the President of the Republic of Azerbaijan, had a remarkable meeting with the @NATO's North Atlantic Council Ambassadors of 🇹🇷, 🇸🇰, 🇩🇪, 🇨🇦, 🇩🇰, 🇧🇬, 🇱🇻, 🇱🇺, 🇬🇧, 🇷🇴, 🇱🇹, 🇧🇪, 🇵🇱, 🇫🇷, 🇪🇪, 🇮🇹, 🇸🇪, 🇫🇮, as well… pic.twitter.com/dmahjheSL1 — Azerbaijan at NATO 🇦🇿 (@AzMissionNATO) November 28, 2025