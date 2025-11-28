Хикмет Гаджиев встретился с представителями стран-членов НАТО

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев встретился в Брюсселе с представителями стран-членов Североатлантического совета НАТО.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на представительство Азербайджана в НАТО.

Во встрече приняли участие представители Турции, Словакии, Германии, Канады, Дании, Болгарии, Латвии, Люксембурга, Великобритании, Румынии, Литвы, Бельгии, Польши, Франции, Эстонии, Италии, Швеции и Финляндии, а также помощник генсека НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Борис Руге.

Стороны провели обширное обсуждение широкого круга вопросов, включая успешное партнерство Азербайджан–НАТО и перспективы сотрудничества, вклад Азербайджана в деятельность Альянса, включая обеспечение энергетической безопасности Европы, а также вопросы региональной безопасности и повестки дня по мирному урегулированию между Азербайджаном и Арменией.