Трамп сообщил о смерти пострадавшей в Вашингтоне сотрудницы нацгвардии

Пострадавшая 26 ноября при стрельбе в Вашингтоне служащая Национальной гвардии умерла, еще один нацгвардеец борется за свою жизнь.

Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

«К сожалению, я только что узнал, что Сара Бекстром из Западной Вирджинии умерла. <...> Другой [пострадавший] молодой человек борется за жизнь», - сказал он.

26 ноября днем мужчина открыл стрельбу по бойцам Нацгвардии рядом со сквером имени адмирала Дэвида Фаррагута в центре Вашингтона. Расстояние от места происшествия до Белого дома составляет около 300 м.

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что подозреваемый прибыл в страну из Афганистана в 2021 году в рамках программы приема афганских союзников США после вывода американских войск из страны.

Источник: ТАСС