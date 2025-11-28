 СМИ: Зять Трампа может стать главным переговорщиком по Украине | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

СМИ: Зять Трампа может стать главным переговорщиком по Украине

First News Media10:10 - Сегодня
СМИ: Зять Трампа может стать главным переговорщиком по Украине

Белый дом начал активно привлекать к переговорам об Украине зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера, и он может в скором времени заменить спецпредставителя Стивена Уиткоффа.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники и экспертов.

В статье отмечается, что Кушнер, который женат на Иванке Трамп с 2009 года, длительное время выполнял одни из самых сложных дипломатических миссий своего тестя.

Во время первого срока Трампа Кушнер возглавлял усилия президента по нормализации отношений арабских государств с Израилем. Совсем недавно его призвали помочь в заключении соглашения между Израилем и ХАМАС в Газе. Там план из 20 пунктов, носящий имя президента США, привел к хрупкому перемирию между Израилем и ХАМАС и освобождению оставшихся израильских заложников.

После этого успеха Уиткофф и Кушнер обратились к Украине. Дуэт приступил к работе за кулисами, подготовив первоначальный проект текста, который, как опасались европейские союзники Киева, настолько близок к требованиям России, что приведет к капитуляции.

На следующей неделе дипломатический дуэт может полететь на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в надежде "завершить" мирный план, заявил Трамп во вторник. Это будет первая встреча Уиткоффа с российским лидером в Кремле в сопровождении другого посланника Трампа.

Несмотря на скудный опыт в этом регионе, участие Кушнера "в целом является положительным моментом", сказал Филип Гордон, который занимал должность советника по национальной безопасности бывшего вице-президента Камалы Харрис.

"Как и Уиткофф, он явно пользуется доверием президента, что является обязательным условием для любого успешного переговорщика. В отличие от Уиткоффа, у него есть опыт дипломатии", — добавил Гордон.

Кушнер и Уиткофф принадлежат к разным поколениям, но близки друг другу, сказал американский чиновник, знакомый с их отношениями. В феврале Уиткофф говорил, что зять президента "убедил" его принять должность посланника Трампа. По словам человека, знакомого с обоими, они часто звонили друг другу, чтобы обменяться идеями.

Президент доверяет дипломатическому чутью своего зятя.

"Мы всегда приглашаем Джареда, когда хотим заключить сделку. Иногда нам нужен его ум", — сказал Трамп в октябре в речи перед израильским парламентом, а Кушнер наблюдал за этим с балкона.

Источник: strana.ua

Поделиться:
186

Актуально

Общество

Очередная группа переселенцев отправлена в село Мамедбейли Зангиланского района ...

Политика

ЕС подтвердил приверженность прочному миру на Южном Кавказе

Общество

Киберполиция задержала восемь человек за куплю-продажу банковских карт для ...

Футбол

Важное домашнее задание Лиги чемпионов для «Карабаха»

В мире

Дело брата и племянника Гарегина II передано в суд

В Киеве проходят обыски у Ермака

Накануне приезда Папы Римского из Изника выдворили скандального фигуранта громких преступлений

СМИ: Зять Трампа может стать главным переговорщиком по Украине

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Трамп назвал дедлайн для рассмотрения Украиной его плана

В Стамбуле выставлен на продажу один из самых дорогих особняков Турции - ФОТО

На Земле предложили уменьшить яркость Солнца

Эрдоган обсудит с Путиным возобновление работы зернового коридора

Последние новости

ЕС подтвердил приверженность прочному миру на Южном Кавказе

Сегодня, 11:08

В Баку начало работу 7-е заседание министров и должностных лиц по медиа и информации стран-членов ОТГ

Сегодня, 11:04

Дело против известного офтальмолога, начавшееся после жалобы, закрыто

Сегодня, 11:00

Дело брата и племянника Гарегина II передано в суд

Сегодня, 10:52

Выдан ордер на арест владелицы «Мисс Вселенная»: Конкурс оказался в центре международного скандала

Сегодня, 10:42

В Киеве проходят обыски у Ермака

Сегодня, 10:30

Киберполиция задержала восемь человек за куплю-продажу банковских карт для нелегальных онлайн-азартных игр - ВИДЕО

Сегодня, 10:27

Накануне приезда Папы Римского из Изника выдворили скандального фигуранта громких преступлений

Сегодня, 10:20

Важное домашнее задание Лиги чемпионов для «Карабаха»

Сегодня, 10:15

СМИ: Зять Трампа может стать главным переговорщиком по Украине

Сегодня, 10:10

Каллас: Быстрый путь к миру невыгоден Украине

Сегодня, 10:02

В Агджабеди изъято свыше 2 кг наркотиков: задержан ранее судимый мужчина

Сегодня, 09:50

Делегация ЦИК Азербайджана будет наблюдать за парламентскими выборами в Кыргызстане

Сегодня, 09:45

Трамп заявил, что запретит миграцию в США «людям из стран третьего мира»

Сегодня, 09:38

В Анкаре произведены задержания по делу об отравлении 153 человек

Сегодня, 09:25

Хикмет Гаджиев проинформировал членов комитета ЕС о мирной повестке Азербайджана и Зангезурском коридоре - ФОТО

Сегодня, 09:18

Число жертв крупного пожара в Гонконге выросло до 94 человек - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 09:02

Турция - за все необходимые шаги для обеспечения постоянного мира в регионе, заявил советник Эрдогана

Сегодня, 08:55

В Баку на 14 улицах и проспектах затруднено движение транспорта

Сегодня, 08:53

Трамп: США начнут выдворять прибывших в страну просителей убежища

Сегодня, 08:50
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30