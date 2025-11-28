СМИ: Зять Трампа может стать главным переговорщиком по Украине

Белый дом начал активно привлекать к переговорам об Украине зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера, и он может в скором времени заменить спецпредставителя Стивена Уиткоффа.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники и экспертов.

В статье отмечается, что Кушнер, который женат на Иванке Трамп с 2009 года, длительное время выполнял одни из самых сложных дипломатических миссий своего тестя.

Во время первого срока Трампа Кушнер возглавлял усилия президента по нормализации отношений арабских государств с Израилем. Совсем недавно его призвали помочь в заключении соглашения между Израилем и ХАМАС в Газе. Там план из 20 пунктов, носящий имя президента США, привел к хрупкому перемирию между Израилем и ХАМАС и освобождению оставшихся израильских заложников.

После этого успеха Уиткофф и Кушнер обратились к Украине. Дуэт приступил к работе за кулисами, подготовив первоначальный проект текста, который, как опасались европейские союзники Киева, настолько близок к требованиям России, что приведет к капитуляции.

На следующей неделе дипломатический дуэт может полететь на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в надежде "завершить" мирный план, заявил Трамп во вторник. Это будет первая встреча Уиткоффа с российским лидером в Кремле в сопровождении другого посланника Трампа.

Несмотря на скудный опыт в этом регионе, участие Кушнера "в целом является положительным моментом", сказал Филип Гордон, который занимал должность советника по национальной безопасности бывшего вице-президента Камалы Харрис.

"Как и Уиткофф, он явно пользуется доверием президента, что является обязательным условием для любого успешного переговорщика. В отличие от Уиткоффа, у него есть опыт дипломатии", — добавил Гордон.

Кушнер и Уиткофф принадлежат к разным поколениям, но близки друг другу, сказал американский чиновник, знакомый с их отношениями. В феврале Уиткофф говорил, что зять президента "убедил" его принять должность посланника Трампа. По словам человека, знакомого с обоими, они часто звонили друг другу, чтобы обменяться идеями.

Президент доверяет дипломатическому чутью своего зятя.

"Мы всегда приглашаем Джареда, когда хотим заключить сделку. Иногда нам нужен его ум", — сказал Трамп в октябре в речи перед израильским парламентом, а Кушнер наблюдал за этим с балкона.

