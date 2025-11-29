Мать, не выплачивавшая алименты в размере 440 манатов, привлечена к суду - оштрафована на 500 манатов

В Агсу мать, не выплачивавшая алименты на четверых детей, находящихся под опекой их отца, была привлечена к суду.

Как сообщает «Qafqazinfo», согласно решению о разводе, Сабина Гуламова (имя условное) должна была ежемесячно выплачивать бывшему супругу алименты на четверых детей в общей сумме 440 манатов.

Однако женщина долгое время не выполняла это обязательство. После жалобы её бывшего супруга исполнительному чиновнику было установлено, что сумма задолженности по алиментам составляет 6390 манатов.

На суде С. Гуламова заявила, что не может выплачивать алименты из-за финансовой невозможности. Она также добавила, что у неё есть ещё один ребёнок, помимо четверых, находящихся под опекой бывшего супруга. Женщина пояснила, что большая часть её дохода уходит на лечение этого ребёнка, страдающего тяжёлым заболеванием.

Исполнительный чиновник требовал административного ареста женщины за неисполнение обязательств, однако суд принял другое решение. Женщина, не выплачивавшая ежемесячные алименты в размере 440 манатов, была оштрафована на 500 манатов.