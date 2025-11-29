Главой делегации Украины на переговорах с США стал Умеров

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров назначен главой делегации на переговорах по мирному урегулированию. Соответствующий указ опубликован на сайте Владимира Зеленского.

"Умеров Рустем Энверович, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины - глава делегации", - говорится в документе под названием "Вопросы делегации Украины для участия в переговорном процессе с США и другими международными партнерами Украины, а также с представителями РФ по достижению справедливого и устойчивого мира".

Источник: ТАСС