В Украине в результате атаки дрона погибли по меньшей мере 15 шахтеров - ОБНОВЛЕНО

По меньшей мере 15 человек погибли в результате атаки дрона в Павлоградском районе Днепропетровской области Украины.

Об этом в своем телеграм-канале сообщила украинская энергетическая компания ДТЭК.

"На данный момент известно о 15 погибших шахтерах. По предварительной информации, также 7 шахтеров ранены", - говорится в сообщении.

В компании уточнили, что один из дронов атаковал служебный автобус, перевозивший шахтеров с предприятия после смены.

19:55

В результате атаки дрона в Павлоградском районе Днепропетровской области Украины погибли 12 человек, еще семеро получили ранения.

Как передает Report, об этом в своем телеграм-канале сообщил глава ОВА Александр Ганжа.

"Враг попал БПЛА рядом со служебным автобусом одного из предприятий в Павлоградском районе. По предварительной информации, погибли 12 человек, еще 7 пострадали. Детали выясняем", - написал чиновник.

Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец уточнил, что российские войска атаковали угледобывающее предприятие, а также автобус с работниками шахты, который осуществлял посменный трансфер, было применено четыре дрона типа "Шахед".