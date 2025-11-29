ФК «Карабах» обошла по доходам клубы из Бельгии, Кипра и Казахстана
Установлена сумма доходов футбольного клуба "Карабах" после V тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА.
На данный момент доход "Карабаха" составляет 30 млн евро (около 59 млн манатов).
Команда Гурбана Гурбанова занимает 33-е место среди клубов, получивших наибольший доход в сезоне.
"Карабах" опередил "Юнион" (Бельгия), "Пафос" (Кипр) и "Кайрат" (Казахстан).
Лидером рейтинга остается французский ПСЖ с доходом 73,2 млн евро.
Источник: Report
