Азербайджанский боксер стал чемпионом Европы

Азербайджанский боксер Субхан Мамедов (50 кг) стал чемпионом Европы среди молодежи (U-23).

Лидер национальной сборной уверенно победил в финале украинца Максима Рудика.

Мамедов выиграл все три раунда, одержав итоговую победу со счетом 4:1 (28:29, 29:28, 29:28, 30:27, 30:27) и завоевав золотую медаль турнира.

Таким образом, подопечные Эльбруса Рзаева завершили чемпионат с тремя наградами: ранее бронзу оформили Таги Насибов (60 кг) и Сабухи Ализаде (+90 кг).

Всего в соревнованиях приняли участие 271 боксер из 33 стран.

Источник: Report