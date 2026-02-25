 Лига чемпионов: «Карабах» проиграл «Ньюкаслу» со счётом 3:2 - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Спорт

Лига чемпионов: «Карабах» проиграл «Ньюкаслу» со счётом 3:2 - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

First News Media01:51 - Сегодня
Лига чемпионов: «Карабах» проиграл «Ньюкаслу» со счётом 3:2 - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Карабах» провёл ответный матч плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

На стадионе «Сент-Джеймс Парк» команда под руководством главного тренера Гурбана Гурбанова проиграла английскому «Ньюкаслу» со счётом 2:3.

Голы хозяев забили Сандро Тонали (5-я минута), Жоэлинтон (6) и Свен Ботман (52), а у азербайджанской команды отличились Камило Дуран (51) и Элвин Джафаргулиевв (57).

После поражения в первом матче (1:6) агдамцы прощаются с Лигой чемпионов УЕФА.

01:15

Наша команда сократила отставание во втором тайме матча плей-офф Лиги чемпионов УЕФА на стадионе «Сент-Джеймс Парк» (3:2).

На 57-й минуте Эльвин Джафаргулиев отправил мяч в сетку ворот после того, как Рамсдейл потащил удар Янковича с пенальти.

01:09

В матче плей-офф Лиги чемпионов УЕФА на стадионе «Сент-Джеймс Парк» английский клуб забил ещё один мяч, укрепив своё лидерство над нашей командой.

На 52-й минуте Свен Ботман забил третий гол хозяев - 3:1.

01:06

"Карабах" сократил отставание во втором тайме матча плей-офф Лиги чемпионов УЕФА на стадионе «Сент-Джеймс Парк».

На 51-й минуте за "Карабах" отличился Камило Дуран - 2:1.

01:03

Начался второй тайм матча плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между «Ньюкаслом» (Англия) и «Карабахом».

На стадионе «Сент-Джеймс Парк» хозяева продолжают лидировать со счётом 2:0.

Матч обслуживает итальянский арбитр ФИФА Давиде Масса.

00:48

В матче плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между «Ньюкаслом» (Англия) и «Карабахом» завершён первый тайм.

На стадионе «Сент-Джеймс Парк» хозяева ушли на перерыв, ведя в счёте 2:0.

Встречу судит итальянский арбитр ФИФА Давиде Масса.

00:10

В матче плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между «Ньюкаслом» (Англия) и «Карабахом» забит второй гол.

Во встрече, проходящей на стадионе «Сент-Джеймс Парк», хозяева увеличили своё преимущество — 2:0.

Жоэлинтон открыл счёт на 6-й минуте встречи.

00:05

«Ньюкасл» обыгрывает «Карабах» - 1:0

В матче плей-офф Лиги чемпионов УЕФА «Ньюкасл» открыл счёт во встрече с «Карабахом». Игра проходит на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Англии.

После первого забитого мяча хозяева повели- 1:0.

00:02

В рамках плей-офф Лиги чемпионов УЕФА стартовал матч между «Ньюкаслом» (Англия) и «Карабахом».

Встреча проходит на стадионе «Сент-Джеймс Парк».

Главный арбитр — итальянский судья ФИФА Давиде Масса.

23:12

Объявлены стартовые составы встречи между командами «Ньюкасл» (Англия) и «Карабах» (Агдам), которая состоится в рамках стадии плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

Команды выйдут на поле в матче, который начнется в 00:00 на стадионе Sent Ceyms Park, в следующих составах:

«Ньюкасл»: Барнс, Ботман, Джейкоп Мерфи, Вольтемаде, Тонали, Берн, Жоэлинтон, Осула, Триппьер, Морфи, Аарон Рамсдейл.

Главный тренер: Эдди Хау.

«Карабах»: Матеуш Кохальски, Матеус Сильва, Дани Болт, Бадави Гусейнов, Кевин Медина, Эльвин Джафаргулиев, Педро Бикальо, Абделла Зубир, Камило Дуран, Монтьель, Марко Янкович.

Главный тренер: Гурбан Гурбанов.

Напомним, что первая встреча завершилась победой соперника со счетом 6:1.

Поделиться:
2153

Актуально

Политика

Джейхун Байрамов подчеркнул важность мира в Газе - ФОТО

Спорт

Лига чемпионов: «Карабах» проиграл «Ньюкаслу» со счётом 3:2 - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Политика

Гюльтекен Гаджибейли освободили после дачи показаний - ОБНОВЛЕНО

Политика

Пезешкиан поддержал мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

Спорт

Лига чемпионов: «Карабах» проиграл «Ньюкаслу» со счётом 3:2 - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Болельщик «Наполи» получил ножевое ранение после того, как жена приняла его крики за оскорбления

Российского теннисиста отстранили за нарушение антикоррупционной программы

«Карабах» ночью проведет ответный матч в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА

Выбор редактора

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

Новости для вас

Опубликована итоговая медальная таблица Олимпийских игр 2026 года

Сколько стоили билеты на церемонию закрытия Олимпиады?

«Карабах» привезет в Азербайджан двух игроков из Нигерии

Азербайджанская горнолыжница добилась исторического результата на зимней Олимпиаде

Последние новости

Лига чемпионов: «Карабах» проиграл «Ньюкаслу» со счётом 3:2 - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 01:51

Передачи Эльгиза и Толика закрываются

Сегодня, 00:57

Гюльтекен Гаджибейли освободили после дачи показаний - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 00:20

Арагчи: Иран рассчитывает добиться справедливого соглашения с США в кратчайшие сроки

Сегодня, 00:00

Уиткофф планирует встретиться с Умеровым в рамках визита в Женеву

24 / 02 / 2026, 23:40

В Агдаме зажжен первый праздничный костер - ФОТО

24 / 02 / 2026, 23:20

Джейхун Байрамов подчеркнул важность мира в Газе - ФОТО

24 / 02 / 2026, 23:00

Евросоюз утвердил кредит Украине на 90 млрд евро

24 / 02 / 2026, 22:40

Подозреваемый в связях с Эпштейном экс-генсек Совета Европы пытался покончить с собой

24 / 02 / 2026, 22:20

Роботы-гуманоиды устроили шоу боевых искусств у Храма Неба в Пекине - ВИДЕО

24 / 02 / 2026, 22:00

Цена на Bitcoin обновила антирекорд

24 / 02 / 2026, 21:40

Пезешкиан поддержал мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

24 / 02 / 2026, 21:20

В Гяндже подросток упал в праздничный костёр

24 / 02 / 2026, 21:00

Дуров прокомментировал возбужденное против него уголовное дело в РФ

24 / 02 / 2026, 20:40

В этом маркете изъяли 510 просроченных продуктов - ФОТО

24 / 02 / 2026, 20:20

МИД ИРИ: Иран готов как можно скорее достичь договорённости с США

24 / 02 / 2026, 20:02

26-летняя женщина исчезла 15 дней назад и не выходит на связь - ФОТО

24 / 02 / 2026, 19:45

Обсуждены азербайджано-турецкие межпарламентские отношения - ФОТО

24 / 02 / 2026, 19:31

В Анкаре состоялась встреча Фидана и Умерова

24 / 02 / 2026, 19:17

Армения обратилась к ЕС за помощью в предотвращении вмешательства извне в преддверии парламентских выборов

24 / 02 / 2026, 19:08
Все новости
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС
1news TV

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

В последние годы тревожные события, о которых раньше мы слышали лишь из зарубежных новостей, стали происходить и в нашем обществе.24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50