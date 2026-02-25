Лига чемпионов: «Карабах» проиграл «Ньюкаслу» со счётом 3:2 - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Карабах» провёл ответный матч плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

На стадионе «Сент-Джеймс Парк» команда под руководством главного тренера Гурбана Гурбанова проиграла английскому «Ньюкаслу» со счётом 2:3.

Голы хозяев забили Сандро Тонали (5-я минута), Жоэлинтон (6) и Свен Ботман (52), а у азербайджанской команды отличились Камило Дуран (51) и Элвин Джафаргулиевв (57).

После поражения в первом матче (1:6) агдамцы прощаются с Лигой чемпионов УЕФА.

01:15

Наша команда сократила отставание во втором тайме матча плей-офф Лиги чемпионов УЕФА на стадионе «Сент-Джеймс Парк» (3:2).

На 57-й минуте Эльвин Джафаргулиев отправил мяч в сетку ворот после того, как Рамсдейл потащил удар Янковича с пенальти.

01:09

В матче плей-офф Лиги чемпионов УЕФА на стадионе «Сент-Джеймс Парк» английский клуб забил ещё один мяч, укрепив своё лидерство над нашей командой.

На 52-й минуте Свен Ботман забил третий гол хозяев - 3:1.

01:06

"Карабах" сократил отставание во втором тайме матча плей-офф Лиги чемпионов УЕФА на стадионе «Сент-Джеймс Парк».

На 51-й минуте за "Карабах" отличился Камило Дуран - 2:1.

01:03

Начался второй тайм матча плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между «Ньюкаслом» (Англия) и «Карабахом».

На стадионе «Сент-Джеймс Парк» хозяева продолжают лидировать со счётом 2:0.

Матч обслуживает итальянский арбитр ФИФА Давиде Масса.

00:48

В матче плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между «Ньюкаслом» (Англия) и «Карабахом» завершён первый тайм.

На стадионе «Сент-Джеймс Парк» хозяева ушли на перерыв, ведя в счёте 2:0.

Встречу судит итальянский арбитр ФИФА Давиде Масса.

00:10

В матче плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между «Ньюкаслом» (Англия) и «Карабахом» забит второй гол.

Во встрече, проходящей на стадионе «Сент-Джеймс Парк», хозяева увеличили своё преимущество — 2:0.

Жоэлинтон открыл счёт на 6-й минуте встречи.

00:05

«Ньюкасл» обыгрывает «Карабах» - 1:0

В матче плей-офф Лиги чемпионов УЕФА «Ньюкасл» открыл счёт во встрече с «Карабахом». Игра проходит на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Англии.

После первого забитого мяча хозяева повели- 1:0.

00:02

В рамках плей-офф Лиги чемпионов УЕФА стартовал матч между «Ньюкаслом» (Англия) и «Карабахом».

Встреча проходит на стадионе «Сент-Джеймс Парк».

Главный арбитр — итальянский судья ФИФА Давиде Масса.

23:12

Объявлены стартовые составы встречи между командами «Ньюкасл» (Англия) и «Карабах» (Агдам), которая состоится в рамках стадии плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

Команды выйдут на поле в матче, который начнется в 00:00 на стадионе Sent Ceyms Park, в следующих составах:

«Ньюкасл»: Барнс, Ботман, Джейкоп Мерфи, Вольтемаде, Тонали, Берн, Жоэлинтон, Осула, Триппьер, Морфи, Аарон Рамсдейл.

Главный тренер: Эдди Хау.

«Карабах»: Матеуш Кохальски, Матеус Сильва, Дани Болт, Бадави Гусейнов, Кевин Медина, Эльвин Джафаргулиев, Педро Бикальо, Абделла Зубир, Камило Дуран, Монтьель, Марко Янкович.

Главный тренер: Гурбан Гурбанов.

Напомним, что первая встреча завершилась победой соперника со счетом 6:1.