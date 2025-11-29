Армяне и узбеки инвестируют в родину, азербайджанцы - нет: почему так происходит?

В современном мире роль крупных предпринимателей, работающих за границей, становится критически важной для экономического развития и модернизации стран их происхождения.

Влияние таких бизнесменов выходит за рамки частных инвестиций: они способны создавать новые отрасли, запускать инновационные инфраструктурные проекты, формировать образовательные и научные центры, поддерживать социальные программы и даже влиять на международное имиджевое позиционирование страны.

На постсоветском пространстве наблюдается интересная закономерность: некоторые страны получают существенные преимущества благодаря активности своих предпринимателей за рубежом, в то время как другие, несмотря на наличие ресурсов, остаются пассивными. Наиболее ярко эта ситуация проявляется на примере армянских и узбекских бизнесменов, действующих глобально, и азербайджанских предпринимателей, которые пока не создают сопоставимых структурных инициатив.

Армянские предприниматели и их глобальные проекты в Армении

Армянские предприниматели за границей известны своей организованностью и стратегическим подходом. Исторические обстоятельства, включая массовую эмиграцию, сформировали у армянских сообществ понимание: выживание и развитие родины за рубежом возможны только через коллективные усилия, создание фондов и целевых программ.

Один из самых впечатляющих примеров Firebird Inc, американский стартап, основанный предпринимателями армянского происхождения Размиком Овакимияном и Александром Есаяном. Компания недавно получила разрешение правительства США на экспорт чипов Nvidia в Армению для строительства суперкомпьютерного центра стоимостью 500 миллионов долларов. Центр, оснащенный процессорами Nvidia Blackwell, станет крупнейшей ИИ-инфраструктурой в регионе и частью глобальной сети кластеров Firebird.

Этот проект демонстрирует, как крупные предприниматели используют свои ресурсы и международные связи для реализации национальных инициатив. Более того, он служит примером того, как предпринимательская активность за рубежом может создавать передовую инфраструктуру, способную не только развивать экономику, но и стимулировать научные исследования и образование.

Помимо отдельных компаний, армянские предприниматели активно работают через фонды и целевые инициативы. Например:

- IDeA Fund - поддержка технологических стартапов, образовательных проектов и социальных инициатив;

- Всемирный фонд Айастан - миллионы долларов инвестиций в инфраструктуру, школы, социальные объекты в Армении и в ранее оккупированных азербайджанских территориях;

- TUMO Center - образовательный центр для детей и подростков в сфере технологий и креативных индустрий;

- Armenia Tree Project - программа по восстановлению экосистем и озеленению городов;

- Фонды, поддерживающие здравоохранение и культуру, включая реставрацию исторических памятников и библиотеки.

- Tashir Group под руководством российского олигарха Самвела Карапетяна является одним из крупнейших меценатов Армении. Компания инвестировала сотни миллионов долларов в модернизацию энергетических сетей, а через благотворительный фонд поддерживает строительство больниц, социальных объектов и помощь вынужденным переселенцам.

Таким образом, армянские предприниматели за рубежом не ограничиваются финансовыми вложениями, а создают устойчивые, масштабные структуры, которые формируют долгосрочные эффекты в стране.

Почему армянская модель работает, а азербайджанская - нет

Армянская активность за рубежом объясняется комплексом исторических, культурных и социальных факторов. Эмиграция и кризисы создали у общины понимание необходимости объединенных усилий. Финансовый успех и международные связи воспринимаются как инструмент национального развития, а не только личной выгоды.

Азербайджанская же модель отличается. Несмотря на наличие крупных бизнесменов и миллиардных капиталов, зарубежные предприниматели остаются преимущественно пассивными в отношении национальных проектов. Они чаще инвестируют в частные активы, недвижимость или зарубежный бизнес, не создавая системных фондов и инфраструктурных проектов.

Узбекский пример: вклад Алишера Усманова

В отличие от азербайджанских бизнесменов, некоторые узбекские предприниматели активно инвестируют в родину. Наиболее известный пример - Алишер Усманов, который вложил десятки миллионов долларов в развитие регионов, строительство бизнес-центров, образовательных и исследовательских кластеров, экопарков и университетских лабораторий в Узбекистане.

Во время пандемии COVID‑19 Усманов выделял средства на оснащение медицинских учреждений и помощь нуждающимся семьям. Его инициативы показывают, как один крупный предприниматель может не только инвестировать капитал, но и создавать долгосрочные проекты, влияющие на экономику, образование и социальную инфраструктуру страны.

Пример Усманова также демонстрирует, что личная инициатива бизнесмена способна компенсировать недостаток системной структуры, хотя и менее масштабно, чем армянские коллективные инициативы.

Хотя вклад узбекской диаспоры пока не столь системен, как армянской, пример Усманова показывает, что даже один человек, обладающий политической волей и чувством ответственности перед страной происхождения, способен изменить ситуацию в регионах, социальных сферах и отдельных отраслях.

Отстраненная элита: почему азербайджанские бизнесмены остаются в стороне

На этом фоне особенно остро встает вопрос о роли азербайджанской диаспоры и бизнес-элиты. В отличие от армянской или узбекской моделей, азербайджанская бизнес-элита за рубежом остается пассивной, разрозненной и ориентированной прежде всего на собственные интересы. Многие крупные азербайджанские бизнесмены, проживающие за рубежом, предпочитают дистанцироваться от участия в национальных проектах.

Даже в кризисные периоды, когда соотечественники сталкивались с рисками и угрозами за границей, бизнес-элита оставалась в стороне.

Наглядным примером послужило бездействие бизнес-элиты, когда недавно в России происходили случаи насилия и давления на азербайджанцев – влиятельные бизнесмены-азербайджанцы оставались в тени, избегая публичных позиций и ответственности. Эта разница демонстрирует, что не только финансовые ресурсы, но и культура ответственности, объединение и долгосрочное видение определяют вклад предпринимателей в развитие страны.

При наличии значительных финансовых ресурсов и международных связей азербайджанские бизнесмены и диаспора не создали ни одного крупного фонда, сопоставимого с армянскими или узбекскими проектами, не поддержали масштабные образовательные программы, не профинансировали ключевые направления экономического или научного развития.

Такое положение вещей создает серьезный разрыв между потенциалом и реальностью. Азербайджан, как и любое другое государство, мог бы получить огромную пользу от активного участия своих соотечественников за рубежом. Поддержка технологий, инвестирование в региональные проекты, развитие современной инфраструктуры, создание образовательных и инкубационных центров, участие в культурных инициативах - все это возможно. Но для этого требуется политическая воля, объединяющий центр и четкое понимание того, что вклад в страну - это не только жест щедрости, но и инструмент формирования будущего.

И армянский опыт, и пример Алишера Усманова показывают: когда диаспора или отдельные крупные предприниматели воспринимают себя не только как часть глобального мира, но и как носителей ответственности за развитие своей нации, начинают появляться проекты, меняющие жизнь целых регионов.

Азербайджанской бизнес-элите стоит переосмыслить роль ресурсов и возможностей. Объединение усилий, создание целевых фондов и стратегических инициатив, активное участие в национальных проектах - вот ключ к тому, чтобы капитал и связи предпринимателей за рубежом начали работать на развитие страны, а не только на сохранение личных активов.

Азербайджанская диаспора обладает всеми ресурсами, чтобы повторить или даже превзойти этот путь. Но для начала ей нужно перестать ждать инициатив от государства и осознать собственный потенциал. Национальное развитие - это совместное дело, и там, где диаспора становится активным участником, страна получает гораздо больше, чем просто финансовую помощь: она получает еще один источник своего будущего.