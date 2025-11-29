 Массовые демонстрации прошли в Лондоне и Берлине в Международный день солидарности с Палестиной | 1news.az | Новости
Массовые демонстрации прошли в Лондоне и Берлине в Международный день солидарности с Палестиной

First News Media19:42 - Сегодня
Десятки тысяч человек в центре Лондона и Берлина вышли на демонстрацию, приуроченную к Международному дню солидарности с палестинским народом, отмечаемому 29 ноября ООН.

Об этом сообщают иностранные СМИ.

Организаторы акции в Лондоне - "Кампания солидарности с Палестиной" и ряд групп, выступающих против действий Израиля в секторе Газа и поставок оружия еврейскому государству Великобританией, в том числе "Стоп войне" (Stop the War).

Участники акции под названием "Национальный марш за Палестину" держат в руках флаги Палестины и плакаты с призывами полностью открыть доступ гуманитарным организациям в Газу, прекратить гибель людей в Палестине и против обладания Израилем ядерного оружия.

В Берлине активисты собрались у станции метро "Котбуссер Тор" в берлинском районе Кройцберг и направились маршем в сторону центра города.

В руках они держат палестинские флаги, плакаты и транспаранты с надписями в поддержку Палестины.

Участники манифестации под названием "Прекратите пособничество. Санкции немедленно!" скандируют различные пропалестинские лозунги. Активисты, среди прочего, призывают к скорейшему введению жестких экономических и дипломатических санкций против Израиля до полного соблюдения им международного гуманитарного права. Кроме того, демонстранты призывают прекратить поставки оружия Израилю и остановить геноцид в секторе Газа.

410

