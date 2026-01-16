В Узбекистане осужденным сократят сроки за чтение книг

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон, вносящий изменения в законодательство, которые позволяют осужденным к лишению свободы сокращать срок наказания за чтение книг из утвержденного списка литературы. Исключение составляют лица, приговоренные к пожизненному заключению.

Как передают узбекистанские СМИ, согласно новым нормам, за каждую подтвержденную прочитанную книгу, направленную на формирование «правильных духовно-нравственных ценностей», срок наказания может быть сокращен на 3 дня. Максимальное сокращение составляет не более 30 дней в течение одного календарного года.

Факт прочтения устанавливается специальной комиссией, состоящей из сотрудников исправительного учреждения и представителей общественности, на основе заявления осужденного. Комиссия проводит заседания не реже двух раз в год и по результатам экзамена выносит заключение.

Копия положительного заключения направляется прокурору, вручается осужденному под роспись и может быть выдана его защитнику. Администрация учреждения затем направляет в суд представление о сокращении срока наказания в связи с тем, что осужденный «встал на путь исправления».