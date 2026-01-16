Реза Пехлеви пообещал Ирану выборы в случае своего возращения

Старший сын последнего шаха Ирана Реза Пехлеви заявил о готовности обеспечить переход страны к демократической системе управления и проведение свободных выборов в случае смены власти.

Как передает Sky News, об этом он сообщил выступая на пресс-конференции в Вашингтоне.

По словам Пехлеви, у него есть "четкий план перехода к демократии", который должен быть реализован уже на следующий день после "победы".

В основе этого плана лежат четыре ключевых принципа: сохранение территориальной целостности Ирана, отделение религии от государства, обеспечение личных свобод и равенства всех граждан, а также право иранского народа самостоятельно выбрать демократическую форму правления.

Он подчеркнул, что переходный период должен быть мирным, стабильным и упорядоченным.

По его словам, этот план пользуется поддержкой представителей деловых кругов и призван стать "дорожной картой" для экономического восстановления страны. Кроме того, Пахлеви пообещал запустить конституционный процесс под международным наблюдением, итогом которого станут "свободные и справедливые выборы".