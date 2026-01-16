Трамп пригрозил пошлинами странам, выступающим против американского контроля над Гренландией

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести торговые пошлины в отношении стран, которые не поддержат планы его администрации по захвату Гренландии.

«Я могу ввести пошлины против стран, которые не согласятся с притязаниями США на Гренландию, потому что Гренландия нужна нам для национальной безопасности», — заявил Трамп на мероприятии в Белом доме, назвав себя «королем пошлин». Других подробностей он не привел.

Дональд Трамп в последние недели неоднократно заявлял о притязаниях США на Гренландию — автономную территорию Дании. Он аргументировал необходимость завладеть островом тем, что «вокруг Гренландии повсюду находятся российские и китайские корабли». В Белом доме ранее говорили, что Трамп рассматривает разные варианты того, как получить контроль над Гренландией, в том числе использование вооруженных сил. По данным СМИ, в администрации Трампа также рассматривают вариант покупки острова.