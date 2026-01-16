Стали известны результаты теста на наркотики Октая Кайнарджи

Стали известны результаты тестов на наркотики известного турецкого актёра Октая Кайнарджи и певицы Эмель Мюфтюоглу.

В ходе проведённых обсдедований тесты обоих артистов на наркотики дали отрицательный результат.

Стоит отметить, что после задержания прокуратурой Стамбула и помещения под домашний арест известный актёр Октай Кайнарджа заявил, что «результаты теста станут достаточным ответом».

Комментируя своё задержание, актёр отметил: он долгие годы борется с наркотиками и поддерживает подобные операции.