Гурбан Гурбанов: «Иногда мне хочется отпустить игроков «Карабаха», чтобы они месяц были без футбола» - ВИДЕО

«Когда я смотрю на рабочий график футболистов «Карабаха», мне их жаль. Иногда хочется отпустить их на месяц, чтобы они могли уехать и не заниматься футболом».

Как сообщает «Qafqazinfo», об этом журналистам заявил главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов.

«Я знаю, что им очень нелегко. Ведь нам нужно показывать результат в любом турнире. Команда дошла до того, что у футболистов нет нормального времени на отдых. Они едут домой, спят и возвращаются на базу. На это не только не хватает ни физических, ни психологических сил. Мне, как главному тренеру, тоже нелегко. Но я не трачу столько физических сил, сколько они.

Другими словами, нам нужно их понимать. Они тоже играют для нас, для нашего народа, для своих семей. Многие считают, что мой ребёнок тоже должен стать футболистом. Но поверьте, это избранные люди…Они подвергаются огромному давлению. Вот почему я всегда говорю, что мы должны быть рядом с игроками», — добавил он.