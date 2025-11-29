 Гурбан Гурбанов: «Иногда мне хочется отпустить игроков «Карабаха», чтобы они месяц были без футбола» - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Футбол

Гурбан Гурбанов: «Иногда мне хочется отпустить игроков «Карабаха», чтобы они месяц были без футбола» - ВИДЕО

First News Media21:21 - Сегодня
Гурбан Гурбанов: «Иногда мне хочется отпустить игроков «Карабаха», чтобы они месяц были без футбола» - ВИДЕО

«Когда я смотрю на рабочий график футболистов «Карабаха», мне их жаль. Иногда хочется отпустить их на месяц, чтобы они могли уехать и не заниматься футболом».

Как сообщает «Qafqazinfo», об этом журналистам заявил главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов.

«Я знаю, что им очень нелегко. Ведь нам нужно показывать результат в любом турнире. Команда дошла до того, что у футболистов нет нормального времени на отдых. Они едут домой, спят и возвращаются на базу. На это не только не хватает ни физических, ни психологических сил. Мне, как главному тренеру, тоже нелегко. Но я не трачу столько физических сил, сколько они.

Другими словами, нам нужно их понимать. Они тоже играют для нас, для нашего народа, для своих семей. Многие считают, что мой ребёнок тоже должен стать футболистом. Но поверьте, это избранные люди…Они подвергаются огромному давлению. Вот почему я всегда говорю, что мы должны быть рядом с игроками», — добавил он.

Поделиться:
303

Актуально

Политика

В Азербайджане назначено повторное обследование лиц, получивших отсрочку от ...

Политика

Али Керимли задержан в рамках уголовного дела в отношении Рамиза Мехтиева

Мнение

Армяне и узбеки инвестируют в родину, азербайджанцы - нет: почему так происходит?

Общество

Азербайджан - принимающая сторона Недели креативности - ФОТО

Футбол

Гурбан Гурбанов: «Иногда мне хочется отпустить игроков «Карабаха», чтобы они месяц были без футбола» - ВИДЕО

В Азербайджане из-за тумана снизится видимость на дорогах

ФК «Карабах» обошла по доходам клубы из Бельгии, Кипра и Казахстана

Известный турецкий футбольный комментатор подарил Гурбанову футболку с автографами сборной Турции

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Джейхун Байрамов с делегацией наблюдал за матчем «Карабаха» в Италии - ФОТО

Матч «Наполи» - «Карабах» будет перенесен?

Важное домашнее задание Лиги чемпионов для «Карабаха»

«Нефтчи» отправил Самира Абасова в отставку

Последние новости

Группа епископов и архиепископов призвала Католикоса всех армян к отставке

Сегодня, 22:20

Персонал France Télévisions эвакуировали из-за угрозы взрыва

Сегодня, 22:00

Распространилась информация о задержании еще одного функционера ПНФА

Сегодня, 21:41

Гурбан Гурбанов: «Иногда мне хочется отпустить игроков «Карабаха», чтобы они месяц были без футбола» - ВИДЕО

Сегодня, 21:21

В Газе с момента начала военных действий погибло более 70 тысяч человек

Сегодня, 21:10

Али Керимли задержан в рамках уголовного дела в отношении Рамиза Мехтиева

Сегодня, 20:48

Супруга погибшего в пожаре в Ясамале коменданта опубликовала последнее совместное фото с ним

Сегодня, 20:26

Обнаружена древнейшая обсерватория Америки

Сегодня, 20:12

Массовые демонстрации прошли в Лондоне и Берлине в Международный день солидарности с Палестиной

Сегодня, 19:42

Куба обвинила США в «электромагнитных помехах» над Карибами

Сегодня, 19:18

Глава турецкого минтранса обнародовал подробности атаки на танкер Virat

Сегодня, 19:00

В Азербайджане из-за тумана снизится видимость на дорогах

Сегодня, 18:42

Выявленная проблема с Airbus A320 касается и самолета Папы Римского

Сегодня, 18:34

Сын Трампа собирается выпускать водку с именным брендом Trump

Сегодня, 18:22

Депутат Рады заявил, что Ермак выехал в расположение сил беспилотных систем

Сегодня, 17:57

Суд продлил арест брату и племяннику Гарегина II

Сегодня, 17:45

Армяне и узбеки инвестируют в родину, азербайджанцы - нет: почему так происходит?

Сегодня, 17:35

Армения и Турция обсудили возможности перезапуска железнодорожной линии Карс-Гюмри

Сегодня, 17:27

Казахстан перешел к плану альтернативных маршрутов нефти после атаки на КТК

Сегодня, 17:22

Трамп объявил воздушное пространство над Венесуэлой закрытым

Сегодня, 17:15
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30