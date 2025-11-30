Министры ОПЕК+ приняли решение оставить декабрьские квоты и в начале 2026-го года - ОБНОВЛЕНО

Страны ОПЕК+ на встрече оставили в силе решение о приостановке наращивания добычи нефти в первом квартале 2026 года и сохранили квоты по добыче нефти на этот период на уровне декабря 2025 года.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении по итогам министерской встречи ОПЕК+, размещенного на сайте ОПЕК.

Делегаты также согласовали механизм, разработанный секретариатом ОПЕК, который будет использоваться для определения максимальных возможностей по добыче для стран-участниц, на основе чего будут определяться базовые уровни добычи в 2027 году.

Следующая министерская встреча ОПЕК+ состоится 7 июня 2026 года.

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, на котором представители стран альянса оценивают текущее состояние рынка нефти, началось в формате видеоконференции.

На встречах мониторинга ОПЕК+ обычно анализируется состояние рынка нефти и определяется рекомендация для ОПЕК+ по уровням добычи нефти. Заседания мониторингового комитета сейчас проводятся раз в два месяца. Последнее такое заседание прошло 1 октября.

В этот раз после заседания мониторингового комитета также состоится общая министерская встреча ОПЕК+. В этом формате представители стран альянса сейчас собираются раз в полгода. Странам ОПЕК+ предстоит обсудить механизм оценки максимальных возможностей по добыче нефти.

В мае этого года по итогам встречи ОПЕК+ министры поручили секретариату ОПЕК разработать механизм оценки максимальных мощностей по добыче нефти в странах ОПЕК+, который будет использован для определения базовых уровней добычи по сделке на 2027 год.

Источник: ТАСС