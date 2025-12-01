Погода на вторник: В Баку усилится ветер

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на вторник, 2 декабря.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Однако ночью и утром в некоторых местах возможен моросящий дождь. Северо-западный ветер вечером в отдельных районах временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 9-13°, днём 15-18° тепла. Атмосферное давление повысится с 762 до 766 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха будет 70-80%.

В основном в горных и предгорных районах Азербайджана ожидаются осадки с перерывами, в горах возможен снег. В отдельных местах временами будет туман, умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1–5°, днём 12–15° тепла; в горах ночью 0–5° мороза, днём 1–6° тепла.