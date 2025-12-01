«Здесь заседали большевики» и другие мемориалы советской идеологии. Нужно ли их сохранять?

История - это не просто память о прошлом. Помогая нам понять, кто мы есть как народ и какие ценности определяют наш путь, она основа, на которой строится будущее.

Неотъемлемой частью азербайджанской истории является советский период. Его следы, отраженные в памятниках и мемориальных досках, сохраняют в себе эхо важных событий того времени. Сегодня, спустя десятилетия после обретения независимости, многие ключевые даты советской эпохи действительно заслуживают того, чтобы о них не забывали. Но должны ли мы помнить все?

Насколько важно сохранять память о таких событиях, как, например, тайные собрания большевиков в Баку? Их результаты хорошо известны: в апреле 1920 года в Азербайджан вторглась XI Красная армия, а репрессии, нацеленные на подавление национальной мысли, нанесли страшный удар по нашему народу. Тем не менее, в Баку до сих пор встречаются памятные знаки событий, представляющих собой поворотные моменты большевистской оккупации Азербайджана.

За период независимости многие памятники советской эпохи были демонтированы, например, мемориал 26 бакинским комиссарам, памятники Кирову, Шаумяну, Азизбекову, тем, кто был непосредственно причастен к преступлениям против азербайджанского народа.

В то же время некоторые памятники сохранились до сих пор, например, Нариману Нариманову - личности, чья общественно-политическая и творческая деятельность оставила значимый след в истории Азербайджана XX века.

На фоне этого, возникают вопросы - нужно ли сохранять в центре Баку мемориальные доски, связанные с советским прошлым, особенно если они написаны на кириллице, символизирующей чуждую идеологию, отнявшую у Азербайджана независимость?

Следует ли воспринимать каменные останки, связанные с большевиками, как «ценные исторические реликвии»? Насколько это соответствует национальным ценностям, идеям азербайджанства и принципам современной государственности?

С этими вопросами мы обратились к доктору философии по истории Эльнуру Наджиеву.

- Насколько, по-вашему, важно сохранять память о событиях советского периода, таких как тайные заседания большевиков 1919 года, учитывая, что их последствия способствовали потере независимости Азербайджана и репрессиям против азербайджанского народа?

- Сегодня мы живем в независимой Азербайджанской Республике. Я считаю, что нет необходимости сохранять в памяти многие события советского периода, которые привели к утрате Азербайджаном независимости, а также к страшным репрессиям, расстрелам и ссылке выдающихся представителей нашего народа.

Действительно, в Баку на различных зданиях до сих пор можно увидеть памятные доски, посвященные событиям советского периода, сохраняющим живую память об этих временах.

Например, на одном из отелей на улице М.Э. Расулзаде, 8, висит памятная доска с надписью: «Bu binada 1941-1945-ci illər Böyük Vətən Müharibəsi illərində evakuasiya xəstəxanası yerləşirdi» («В этом здании, в годы Великой Отечественной войны в 1941-1945 годах располагался эвакуационный госпиталь»).

Но насколько необходима сама формулировка «Великая Отечественная война» как политический термин, введенный советским руководством в 1941 году для всеобщей мобилизации в борьбе с нацистской Германией? Конечно, тот период нужно помнить, но, учитывая, что мы живем в независимом Азербайджане, надпись на памятной доске можно отредактировать, убрав этот идеологический контекст. Например, она может быть переформулирована следующим образом: «Bu binada 1941-1945-ci illərdə evakuasiya xəstəxanası yerləşirdi» («В этом здании в 1941-1945 годах располагался эвакуационный госпиталь»)».

Для независимого Азербайджана понятие «Отечество» определяется не границами Советского Союза, а государственными границами и идентичностью Азербайджанской Республики. И понятие «Великая Отечественная» как термин, с принципами независимого государства не совпадает.

Существует серьезная разница между тем, чтобы не забывать историю, и бездумным сохранением памяти о некоторых ее страницах. Приведу еще один наглядный пример: в центре Баку, на улице Ази Асланова, 88a, установлена памятная доска. На первый взгляд, она может показаться просто знаком памяти о каком-то историческом событии, но на самом деле это один из символов политических процессов, которые привели к советской оккупации. Доска была установлена в память о тайном собрании большевиков в 1919 году, ставшем важным этапом в планах по советизации Азербайджана — идеологическом и военном начале оккупации 1920 года.

Возникает вопрос: кому и чему служит памятная доска, на которой написано: «Burada 1919-cu ilin mayında Qafqaz Ölkə komitəsinin gizli iclası olmuşdur» («Здесь в мае 1919 года состоялось тайное собрание Кавказского комитета»).

- Как вы считаете, следует ли сохранять такие памятные знаки в публичном пространстве, где их ежедневно видят тысячи людей, или их место - в музеях и выставочных экспозициях, где они могут быть представлены с историческим комментарием, без противоречия национальным ценностям?

- Кроме приведенных примеров, в нашей столице есть и другие мемориальные доски, напоминающие о советской эпохе, с которыми мы сталкиваемся ежедневно, но часто не обращаем на них внимания. Я считаю, что их постепенное устранение из публичного пространства будет полезным. Наличие таких памятных досок, служащих советской идеологии, на наших улицах, на мой взгляд, недопустимо. Также я не считаю правильным их экспонирование в музеях.

Если учесть, что общественное пространство играет важную роль в идеологическом просвещении, становится яснее, какие негативные последствия может нести сохранение памяти о событиях советского периода, содержащих идеологическую составляющую. Памятные доски, служившие пропаганде советской идеологии, ежедневно влияют на сознание тысяч людей, тем самым символически воспроизводя легитимизацию тоталитарной идеологии.

В этом контексте сохранение таких мемориальных досок в центре города с научной точки зрения рассматривается как «тихое вмешательство» в общественное сознание. Независимое государство определяет свои идеологические границы через общественные пространства. И в этом смысле, сохранение символов советской идеологии на центральных улицах приводит к нарушению этих границ.

На первый взгляд может показаться, что перемещение памятников советской идеологии в музей решает проблему. Однако научный подход свидетельствует, что это не всегда целесообразно. Музей - это нейтральное пространство, и идеологический вопрос не может быть совместим с нейтралитетом.

Дело в том, что музеи представляют исторические объекты как нейтральный учебный материал. Однако мемориальная доска, служившая советской идеологии, была создана именно с целью политической пропаганды. Экспонирование такого объекта в музее может создать иллюзию, что он частично утратил свою идеологическую сущность, хотя на самом деле он остается символом идеологии, сопровождавшейся репрессиями. Экспонат, «хранящийся в пыли» или выставленный просто как «памятная доска советского периода», не выполняет функцию разъяснения истории, он лишь сохраняет ее».

С другой стороны, сохраняемый в музее объект приобретает статус «культурного наследия». В исторической науке и исследованиях культурного наследия включение объекта в музей означает, что он в определенной степени воспринимается как «наследие, достойное сохранения».

Классификация мест и символов, связанных с организацией советской оккупации, как «объектов наследия» противоречит логике истории азербайджанской государственности, косвенно указывает на легитимность советской оккупации и создает представление о «знаменательном факте» или «ценной памяти».

Однако эти объекты - не культурное наследие, а идеологические пережитки. С этой точки зрения важно не просто переместить объект в музей, а представить его в контексте критической интерпретации. Такие памятники могут быть размещены только в экспозиции, которая разъясняет вред этой идеологии, утраты Азербайджана, политические механизмы и методы советизации. Поэтому просто переместить их в музей недостаточно — их необходимо интерпретировать в рамках критической исторической концепции. В противном случае объект может снова служить «советскому прошлому». Удаление советских идеологических символов из общественного пространства — это, на мой взгляд, требование принципа государственности.

- Какие критерии должны определять, какие памятники советской эпохи сохранять, а какие демонтировать, чтобы одновременно уважать историческую правду и поддерживать принципы независимого Азербайджана?

- Во-первых, памятники, несущие в себе идеологическо-пропагандистскую нагрузку (героизация большевистских лидеров, советских партийных органов, НКВД, репрессивных структур, символы, пропагандирующие советскую военную оккупацию), обязательно должны быть демонтированы. Например, сегодня нет необходимости в сохранении памятника Айне Султановой и парка ее имени. Вместо этого, к примеру, можно создать парк в честь Алимардана бека Топчибашева и воздвигнуть в этом парке его памятник.

Каждый памятник - это своего рода идеологический текст, который передает определенный месседж общественному сознанию. Объекты, символизирующие утрату независимости, не могут оставаться в общественном пространстве, так как они наносят ущерб сознанию государственности.

Вместе с тем, объекты, отражающие социальную и культурную жизнь того времени, но не несущие политической нагрузки, могут быть сохранены, так как они имеют ценность не с политической, а с социальной исторической точки зрения.