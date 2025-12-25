 Время ещё есть! Заварите свой шанс на подарок от TESS! | 1news.az | Новости
Время ещё есть! Заварите свой шанс на подарок от TESS!

11:48 - Сегодня
Чай «TESS» продолжает лотерейную и накопительную программу «Выбирайте подарки по вкусу» с многочисленными призами.

Каждый месяц среди любителей уникального чая разыгрываются 10 призов: Смартфон Apple iPhone 16, Подарочные карты Kontakt Home номиналом 200 AZN, Подарочные карты на путешествие на сумму 200 AZN, Абонементы в фитнес-клуб. Победители будут выбраны совершенно случайным образом, но каждый участник акции автоматически становится членом клуба TESS, где каждый зарегистрированный чек приносит баллы, которые можно обменивать на подарки в течение всего периода акции. Таким образом, шансы на выигрыш возрастают с каждой покупкой.

Следующий и по совместительству последний розыгрыш состоится 15 января 2026 года. В нём примут участие покупатели чая TESS, зарегистрировавшие чеки на сайте www.tess-club.az в период с 4 декабря по 31 декабря 2025 года.

Новая выгодная акция для членов клуба TESS! С 10 декабря 2025 г. по 20 января 2026 г. вы сможете обменять накопленные баллы на подарки TESS со скидкой 50%. Подарки вы сможете получить до конца января 2026 года.

Подробные условия участия опубликованы на сайте: www.tess-club.az, и по всем вопросам работает горячая линия: Whatsapp +994 998 20 68 20

В рамках лотереи от бренда чая «TESS» 18 декабря состоялся шестой розыгрыш призов среди покупателей, зарегистрировавших чеки на сайте www.tess-club.az в период с 5 ноября по 3 декабря 2025 года.

По итогам розыгрыша были определены 10 победителей:

📱 Смартфон Apple iPhone 16

Алмас Мамедова (İD номер чека 6BRTtDmXNZna)

💳 Подарочная карта Kontakt Home номиналом 200 AZN

1. Халида Бабаева (İD номер чека F5i7TYLCbat4)

2. Гюльнар Асадова (İD номер чека 5GV35Lgz7425)

3. Гусейн Эмиров (İD номер чека DGGetViParBU)

✈️ Подарочная карта на путешествие на сумму 200 AZN

1. Турал Алиев (İD номер чека 6kZw7nm65q3C)

2. Айнура Бабаева (İD номер чека GSsk5Ar7yX9n)

3. Лала Мирзаева (İD номер чека G597Toiuzd6D)

💪 Абонемент в фитнес-клуб сроком на 1 месяц

1. Марина Савич (İD номер чека HsTae6SgLRpT)

2. Нигяр Саркерова (İD номер чека HGRNPw89Af7H)

3. Сабина Джафарзаде (İD номер чека BuaLnx2ZkiQ4)

Вступайте в «TESS» клуб и выигрывайте подарки!

На правах рекламы

